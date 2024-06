Festival a Solomeo. Oggi l’anteprima

La musica invade oggi il borgo con l’anteprima del “Festival Villa Solomei“ che si terrà da giovedì 28 a martedì 2 luglio con un cartellone itinerante di concerti non stop a ingresso libero dedicati all’America con grandi nomi tra i quali l’attrice Anna Foglietta e il cantante Mario Biondi.

Si comincia stamani alle 11, nell’Accademia Neoumanistica, con la conferenza musicologica di Silvia Paparelli (nella foto) dal titolo “La scoperta dell’America. Piccola antologia di musica da e per il “nuovo mondo”, un itinerario attraverso la musica americana, tra grattacieli e praterie, realismo e avanguardia. Alle 17.30 al Teatro Cucinelli va in scena “C.P.E. Bach: Concerto doppio“ con Marco Scolastra al pianoforte, Fabio Ciofini al clavicembalo e l’Orchestra Senzaspine diretta da Matteo Parmeggiani in musiche della famiglia Bach. La giornata si conclude nella Chiesa San Bartolomeo alle 19 con il concerto “L’organo ritrovato“ con Michele Santi alla tromba naturale e cornetto e Gabriele Giacomelli all’organo. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti