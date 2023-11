Feste? La parola d’ordine è green. Stop ai palloncini lanciati in aria

Decisione green: "è vietato lanciare in aria i palloncini di plastica". Corciano è il primo Comune umbro ad adottare il provvedimento e da oggi avrà soltanto festeggiamenti che rispettino l’ambiente. È entrata in vigore un’ordinanza firmata dal sindaco Lorenzo Pierotti e proposta dall’assessore all’ambiente Giordana Tomassini e la consigliera delegata alla sostenibilità Stella Blancardi, per evitare la dispersione di plastiche nell’ambiente. I palloncini colorati si possono acquistare e usare: l’importante è che non vengano lasciati volare in aria. "Il divieto – spiega il primo cittadino – conferma l’impegno dell’amministrazione nel tutelare il patrimonio faunistico e ambientale corcianese, e non solo, dato che i palloncini gonfiati ad elio percorrono decine di chilometri in aria prima di cadere a terra. È una questione di responsabilità che non si limita al territorio cittadino che rappresenta un contributo alla difesa di tutto l’ecosistema". L’amministrazione ha compiuto questa scelta richiamando non solo le leggi europee e costituzionali in tema di tutela ambientale, ma anche il patto di collaborazione siglato con l’Associazione Plastic Free nell’ottica di ridurre il più possibile l’impiego di materiali plastici non indispensabili. Divieti simili, se non più stringenti, sono già stati attuati in diversi Paesi del mondo che proibiscono di lanciare palloncini e coriandoli.