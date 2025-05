Festa in Umbria C’è Buongiorno Ceramica!

Un intenso weekend per scoprire l’immenso patrimonio prodotto da una tecnica antica e al tempo stesso contemporanea in un viaggio scandito da laboratori, mostre, installazioni, visite guidate, performance, dimostrazioni dal vivo. Anche in Umbria oggi e domani torna “Buongiorno Ceramica!“, la manifestazione organizzata per l’undicesima edizione da Aicc– Associazione italiana Città della Ceramica, che coinvolge contemporaneamente 58 comuni in una vera e propria festa diffusa, con tutte le realtà impegnate nella produzione e promozione culturale della ceramica artistica e artigianale italiana.

Ecco il cartellone proposto dall’Umbria. Città di Castello celebra la ceramica contemporanea con la seconda edizione di “TazzinArt“, che coinvolge 32 artisti provenienti da Italia, Sud Africa e Sud America. Il progetto si inaugura stamani alle 12: le 200 tazzine artistiche saranno esposte nel centro storico e in Pinacoteca fino al 15 giugno mentre sarà aperto alle visite guidate lo Studio Pillitu Meroni, che custodisce una collezione di ceramiche (prenotazione allo 075.8520656.

C’è poi Deruta che presenta il nuovo allestimento del Pavimento della Chiesa di San Francesco, del 1524, straordinario esempio di ceramica rinascimentale (foto sopra): l’inaugurazione si tiene stamani alle 11 al Museo Regionale della Ceramica. Ci sono anche laboratori, mostre e visite guidate, tra cui la mostra diffusa “Nedda Guidi. Itinerario umbro“, omaggio a una delle grandi protagoniste della ceramica contemporanea italiana. L’esposizione coinvolgerà anche Gubbio, Orvieto, Perugia, Spoleto e Torgiano.

A Gubbio torna “Brocche d’Autore“, la mostra che sottolinea il rapporto tra i Ceri e la ceramica d’arte contemporanee. E proprio per la mostra dedicata a Nedda Guidi, verrà riesposta a Museo Civico Palazzo dei Consoli l’opera ’Impraticabile’ presentata dell’artista nella Biennale di Gubbio del 1976. Gualdo Tadino (foto sotto) sarà animata da mostre, presentazioni, visite guidate alla scoperta della maiolica a lustro e laboratori creativi. Alle 10.30 al Museo Civico Rocca Flea si apre la mostra collettiva “Forme di terra e Fuoco“ sulla storia e l’evoluzione dell’artigianato ceramico di Gualdo. Inoltre dalle 16 alle 18 si terrà il laboratorio creativo per bambini “Le mani in pasta” e domani alle 11 taglio del nastro della donazione “Pallitti - Luzi” al Museo della Ceramica – Centro Culturale Casa Cajani, una prestigiosa collezione di opere in maiolica antica tra XVI e XVIII secolo, Infine Orvieto valorizza le sue attività ceramiche in tutte le sue forme, con una due giorni di mostre, racconti e dimostrazioni che si snoderanno nella città raggiungendo le botteghe di produzione.

Sofia Coletti