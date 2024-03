Festa di scienza e filosofia, tutto pronto. Numeri da capogiro e ospiti “stellari“

Dal ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, al già presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Nomi importantissimi per la 13esima edizione di Festa di scienza e filosofia, in programma dall’11 al 14 aprile prossimi a Foligno e Fabriano. L’evento è stato presentato ieri mattina a Palazzo Donini e presenta numeri importantissimi. A tre giorni dall’apertura, sono già 4.300 le prenotazioni. Centoquaranta le conferenze in programma, di cui 42 per le scuole e 98 per il grande pubblico, per un totale di 126 relatori.

L’appuntamento è promosso dal Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno Odv, in collaborazione con il Rotary Club di Fabriano, Oicos Riflessioni e il Comune di Foligno. Il tema del 2024 sarà ‘Il Mediterraneo: da culla della scienza e della filosofia a scenario delle sfide per il cambiamento’. A presentare tutti i dettagli, oltre al presidente e al direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali, Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli, anche l’assessore alla Bellezza ed alla Cultura del Comune di Fabriano, Maura Nataloni, il presidente del Rotary Club di Fabriano, Alessandro Stelluti, e il consigliere della Provincia di Perugia, David Fantauzzi. Il taglio del nastro è previsto giovedì prossimo alle 16 all’Auditorium San Domenico con autorità e istituzioni. Quindi il primo dei 140 incontri in calendario, quello dedicato alla Carta di Firenze, che vedrà intervenire il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco (in collegamento streaming), il presidente della Fondazione Giorgio La Pira, Patrizia Giunti, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, il direttore della Fondazione Mont’e Prama della Sardegna, Giorgio Murru, e il filosofo della scienza, Silvano Tagliagambe. Tra gli ospiti, poi, personaggi del calibro del già presidente del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale, Giuliano Amato.

Tra gli ospiti anche la virologa Ilaria Capua, lo storico Franco Cardini, l’infettivologo Massimo Galli, il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta. Come da tradizione, però, “Festa di Scienza e Filosofia“ non sarà solo incontri e dibattiti. Anche quest’anno troverà, infatti, spazio la sezione Experimenta, curata da Corrado Morici e ospitata a palazzo Candiotti. Ad attendere il pubblico 15 diversi laboratori originali, a Foligno e quattro, invece, a Fabriano. È possibile prenotare - esclusivamente online - le conferenze, tutte a ingresso gratuito, attraverso il sito www.festascienzafilosofia.it.

Alessandro Orfei