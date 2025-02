Festa di Scienza e Filosofia. Svelato il nuovo logo. Tra tecnologia e futuro

Svelati tema e grafica della XIV edizione di ‘Festa di scienza e filosofia - virtute e conoscenza’, in programma a Foligno dal 10 al 13 aprile. Il tema dell’edizione di quest’anno sarà ‘Intelligenze. Circolarità. Avvenire’. Tema che, anche in questa edizione 2025, la grafica Maira Grassi ha tradotto in immagine, dando vita alla linea grafica, appunto, che accompagnerà questo nuovo appuntamento con la riflessione scientifica e filosofica che da quattordici anni, ormai, contraddistingue un dibattito che parte da Foligno per irradiarsi a livello nazionale, come dimostrato non solo dalle presenze che ogni anno si registrano in città, ma anche per la caratura dei relatori coinvolti che spesso e volentieri travalicano i confini nazionali.

Immagine che è stata presentata ufficialmente ieri al Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, in occasione della quale è stato illustrato anche il calendario delle "Anteprime", ossia delle ormai consuete conferenze di avvicinamento alla Festa. Festa che, anche quest’anno, coinvolgerà oltre a Foligno (10-13 aprile) anche Fabriano (11-12 aprile) nell’ambito della sinergia avviata con il Rotary Club di Fabriano e il vicino Comune marchigiano.

"Quest’anno - ha spiegato Maira Grassi - abbiamo voluto avviare una riflessione che fosse più basata sul dubbio che non su delle certezze, ma che comunque avesse un approccio di speranza, che abbiamo voluto rappresentare graficamente con una colomba. Il mondo che abbiamo voluto veicolare guarda al futuro, all’avvenire, in cui si profila un grande dubbio su quanto l’essere umano e l’intelligenza artificiale possano interagire". Come ogni anno, anche in questo 2025, la Festa di Scienza e Filosofia sarà anticipata da tutta una serie di anteprime, illustrate da Corrado Morici, che porteranno la riflessione sul tema dei cambiamenti climatici, sull’impatto che hanno sui diversi ecosistemi, sulle possibili azioni di adattamento e mitigazione da promuovere al fine di incentivare atteggiamenti e sensibilità verso la sostenibilità ambientale.