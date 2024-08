“Festa della. Consolazione“. Tutti gli eventi

TODI- Il Consiglio di amministrazione dell’Etab "La Consolazione" ha approvato nei giorni scorsi il programma dei festeggiamenti civili e religiosi della festa dell’8 settembre 2024 che prevede novità e conferme, a partire dall’atteso concorso fotografico "Polvere di Stelle sulla Consolazione", il più amato e longevo contest fotografico tuderte, giunto alla dodicesima edizione. In concomitanza con la centenaria festa dell’8 settembre che si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul Tempio della Consolazione, fotografi tuderti e da tutto il mondo potranno cimentarsi nel realizzare lo scatto più suggestivo per catturare le migliori coreografie piriche. È prevista una sezione unica a colori e in bianco e nero. La partecipazione al concorso è libera, gratuita ed è aperta ai i fotoamatori e fotografi professionisti che vi possono partecipare con non più di quattro foto. Le foto saranno riferite al giorno 8 settembre 2024 e il termine per concorrere è fissato entro le ore 12 del giorno 25 settembre 2024. Nei giorni immediatamente precedenti la città si prepara a ospitare anche l’edizione 2024 del Festival di Musica Sacra: le serate del 6 e del 7 settembre, in particolare, offriranno al pubblico un’immersione totale nella musica sacra, grazie ad esibizioni di alto livello curate dal direttore artistico Emiliano Leonardi, in collaborazione con l’amministrazione di Etab. Agli eventi culturali è abbinato, come di consueto, il sostegno alle attività solidali e benefiche sul territorio svolto dai Gruppi di Volontariato Vincenziano di Todi e dall’Associazione Seconda Stella a Destra.

