Festa della canzone . Data posticipata . Il concorso scade il 19

La Festa della Canzone Perugina, inizialmente prevista per il 10 novembre, dopo la fissazione della data delle elezioni regionali è stata spostata a sabato 23 novembre, alle ore 17,30, alla Sala dei Notari. Presentatore e “mattatore” della serata sarà Graziano Vinti, attore ben noto al pubblico perugino non solo per gli spettacoli come “Storie lunghe un fiume” o “Voci vicine”, ma anche per aver impersonato la maschera perugina del Bartoccio negli eventi del carnevale. Il termine per l’invio dei brani è il 19 ottobre.