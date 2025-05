Festa del XX Giugno "Una data storica. Rappresenta i diritti e le libertà dei popoli"

Un mese di eventi, da sabato 24 maggio al 27 giugno, per celebrare il XX Giugno. Il ricco programma della “Festa Grande” è stato presentato a Palazzo dei Priori dalla sindaca Vittoria Ferdinandi, dall’assessore Fabrizio Croce e dai rappresentanti di numerose realtà locali. Tra queste, anche le cinque associazioni (Società operaia di mutuo soccorso, Borgo Bello, Famiglia Perugina, Circolo Ponte d’Oddi, La società del Bartoccio) che da 9 anni promuovono e curano la serie di eventi dedicati alla data identitaria della città, quella che ne ricorda la resistenza alle truppe mercenarie mandate da papa Pio IX nel 1859 per reprimere la rivolta popolare.

Tra gli eventi su cui si sono soffermati i relatori c’è “Ricordare Aldo Capitini”, in programma il 10 giugno alla Sala dei Notari a cura di Piergiorgio Giacchè con Goffredo Fofi, ideato dalla Società operaia di mutuo soccorso. Tra le proposte istituzionali, oltre le tradizionali cerimonie promosse dal Comune, ci sarà il ciclo di iniziative “Il Grifo a Perugia: tra mito, storia e modernità”, il 17 giugno alle 10.30 nella sala della Vaccara.

"Il XX Giugno ci parla di una Perugia fiera, indomita, indipendente, capace di riaffermare l’autonomia del popolo quando è minacciata. Abbiamo voluto riconnettere il Comune a questo tessuto associativo e alle iniziative da esso già promosse in modo autonomo", nota la sindaca. A conclusione di tutto il programma, invece, sarà svelato il volume di Guido Harari che si collegherà profondamente allo spirito della giornata mettendo in luce i volti e gli sguardi dei cittadini di Perugia celebrando la nostra comunità e la sua storia. "Per no questa data - osserva Primo Tenca, a nome degli altri organizzatori - è e deve continuare a essere un rimando ai diritti dei popoli e alle loro libertà".