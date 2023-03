Festa del papà all’insegna dell’arte In Pinacoteca genitori e bambini davanti alle opere di Raffaello

Originale “Festa del papà“ alla Pinacoteca di Città di Castello fra le opere di Raffaello ,Signorelli e degli altri maestri del Rinascimento. Successo per “Al museo con papà”, che Poliedro Cultura, in collaborazione con il Comune ha messo a punto per celebrare all’insegna della cultura e dell’arte la giornata . Questa volta sono stati i bambini, dall’apertura della Pinacoteca e di altre strutture museali ad accompagnare i loro papà. I bambini hanno avuto la possibilità di scegliere di visitare il magnifico Palazzo Vitelli alla Cannoniera di Città di Castello, secondo museo dell’Umbria per importanza artistica, dove sono esposte opere di importanti artisti come Luca Signorelli, Raffaello, Ghirlandaio, Della Robbia ma anche di artisti del Novecento come Giorgio De Chirico, Mario Mafai o Nuvolo. Ad accogliere gli ospiti le sale rinascimentali del Palazzo meravigliosamente affrescate con episodi mitologici e richiami alla famiglia Vitelli che ne fu proprietaria. Ma i bambini possono anche decidere di accompagnare i propri genitori alla scoperta del Museo delle Tradizioni Popolari di Garavelle, sempre a Città di Castello, per andare a conoscere un passato ricco di curiosità che probabilmente potrebbero aver sentito solo nei racconti dei propri nonni.

"E’ stata una bella sorpresa vedere di prima mattina all’apertura della Pinacoteca, alcuni papà con i bambini al seguito percorrere per mano la strada che dall’ingresso della biglietteria conduce dal giardino alle sale della Pinacoteca dove sempre insieme hanno potuto ammirare le bellezze artistiche di Raffaello e Signorelli, nell’anno in cui ci apprestiamo a celebrare anche a Città di Castello il 500enario del maestro del Rinascimento", ha precisato l’assessore alla cultura, Michela Botteghi, nel ringraziare i papà e le famiglie con i loro figli che hanno aderito all’iniziativa: "Grazie alle responsabili della Poliedro cultura, come sempre professionali e preparate nel fare da guida, i piccoli visitatori e i loro papà potranno dire di aver trascorso una festa davvero originale che, ne sono sicura, ricorderanno per sempre e magari il prossimo anno vorranno ripetere". Un nuovo percorso da qualche mese arricchisce nella visita della Pinacoteca comunale di Città di Castello, dedicato ai due artisti che con le loro opere rendono il museo tifernate la seconda galleria dell’Umbria: Signorelli e Raffaello giovane. La Pinacoteca infatti conserva la Pala di San Sebastiano di Luca Signorelli e lo Stendardo processionale di Raffaello, unica opera mobile rimasta in Umbria.