Festa del Beato Angelo. Con le escursioni del Cai

GUALDO TADINO – L’anno giubilare angelano sta volgendo al termine; si chiuderà con la grande festa patronale di mercoledì 15 gennaio. In questi giorni continua la solenne e partecipata novena di preparazione, con celebrazioni di messe alle 18 in cattedrale, presiedute da vescovi e cardinali. Ci sono state le presenze del cardinale Gualtiero Bassetti che ha aperto la novena; a seguire i vescovi Giancarlo Vecerrica, emerito di Fabriano-Matelica, Paolo Giulietti di Lucca, Andrea Andreozzi di Fano- Fossombrone, Ivan Maffeis di Perugia- Città della Pieve; stasera è la volta di Domenico Cancian, già di Città di Castello, sabato di Luciano Paolucci Bedini di Gubbio e Città di Castello, domenica del cardinale Edoardo Menichelli, emerito di Ancona e lunedì di Marco Salvi di Civita Castellana; martedì i Vespri presieduti dall’arcivescovo Domenico Sorrentino e mercoledì il pontificale presieduto dal cardinale Mauro Gambetti col vescovo Sorrentino; e, alle 18, la messa del vescovo di Imola Giovanni Mosciatti con chiusura della Porta santa del giubileo angelano da parte di Sorrentino. In parallelo c’è una bella iniziativa del Cai: per domenica propone un "evento speciale" aperto a tutti: due escursioni con partenza alle 9 dall’eremo del Beato Angelo: una prevede di passare per Capodacqua, Colle I Mori, con arrivo in Valsorda; l’altra in direzione del centro della città ed arrivo in basilica; poi tutti a pranzo insieme al rifugio monte Maggio (prenotazioni entro le ore 12 di oggi).

Alberto Cecconi