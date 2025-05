Festa dei Ceri, il giorno si avvicina. Ecco le modifiche alla circolazione

Mancano sempre meno giorni al tanto atteso 15 maggio e, vista la straordinarietà della Festa, le modifiche a traffico, sosta e circolazione – ormai quasi sempre le stesse nel corso degli anni, eccezion fatta per alcune variazioni d’orario – sono fondamentali per una buona riuscita e una buona sicurezza della manifestazione, massima espressione popolare eugubina e caotica per sua natura.

Per il 2025 sarà dunque istituito il divieto di accesso nel centro storico per i veicoli non autorizzati dalle ore 14 del 14 maggio alle 7 del 16 maggio, mentre i veicoli autorizzati addetti alla consegna delle merci potranno accedere in centro il 15 maggio da Porta Vittoria (San Pietro), esclusivamente dalle 5 alle 7.30, mentre dalle 5 alla mezzanotte del 15 maggio sarà presente il divieto di sosta, che interesserà anche altre parti della città.

Nel parcheggio dell’ex seminario sarà presente dalle 14 del 13 maggio alle 8 del 17 maggio, all’interno del piano di superficie e primo interrato del parcheggio antistante la Funivia “Colle Eletto“ dalle 14 del 14 maggio alle 20 del 15 maggio: queste aree di sosta saranno riservate ai veicoli muniti di permesso di circolazione nella zona a traffico limitato del centro storico.

I bus turistici potranno sostare nel Parcheggio dello Stadio Barbetti in Via del Bottagnone il 15 maggio dalle 6 alle 22 ed effettuare le operazioni di salita/discesa in Via Paruccini /Da Vinci, mentre tutti i parcheggi a pagamento non interdetti alla circolazione, nei giorni dei ceri grandi, mezzani e piccoli, saranno a sosta libera.

Alcune modifiche anche per il servizio di raccolta rifiuti: nelle giornate del 15-16 maggio, nel centro storico avverrà in orario notturno a partire dalle 1, per cui i cittadini dovranno esporre i rifiuti previsti per il giorno successivo di raccolta non oltre la mezzanotte. Per quanto riguarda il centro urbano e le frazioni, invece, subirà la variazione solo il 15 maggio, in cui il servizio avverrà con gli stessi orari sopra descritti per il centro storico.

Per ulteriori informazioni sui parcheggi disponibili il 15 maggio e/o per consultare le limitazioni complete visitare il sito istituzionale del Comune di Gubbio oppure contattare il Servizio Polizia Municipale tel. 075 9237409.

Federico Minelli