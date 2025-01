Festa dei Ceri, al via i preparativi. S’inizia dall’elezione dei capodieci

Anche se ancora è il clima natalizio a fare da padrone a Gubbio, in città sono partiti da alcune settimane i preparativi per la Festa dei Ceri del prossimo 15 maggio. Sono giorni caldi, si fa per dire, soprattutto per il cero di San Giorgio: oggi dalle 11 alle 12 sarà effettuata la “scrematura“ dei candidati capodieci, che dai cinque presentatisi presso la taverna di via Cristini lo scorso 3 gennaio dovranno passare a tre. Lo si farà tramite votazione: i ceraioli della manicchia di Semonte che hanno compiuto il 21esimo anno di età dovranno infatti scegliere tra Federico Cernicchi, Luca Pascolini, Alain Orsini, Leandro Antonini e Giuliano Baldelli. I tre che otterranno il maggior numero di voti andranno poi alla votazione finale del 12 gennaio. Quella di domenica prossima, però, sarà una giornata particolare per tutti i ceraioli eugubini, perché per tutti e tre i ceri verranno eletti i rispettivi capodieci, tanto che a quella giornata è stato simpaticamente affibbiato il soprannome di “election day“.

Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda il cero di Sant’Ubaldo, in virtù del nuovo regolamento dell’elezione dei capodieci scelto lo scorso 22 dicembre, sarà la manicchia delle “Case Popolari“ a presentare almeno due candidati il prossimo 11 gennaio; il 12 mattina, invece, presso la taverna di via Ubaldini tutti i ceraioli – chi prende il cero ed ha almeno 24 anni e i ceraioli anziani che si sono segnati in settimana sempre presso la taverna – esprimeranno la propria preferenza per mettere nero su bianco il primo capodieci di Sant’Ubaldo per il 2025.

Sarà in contemporanea anche l’elezione del capodieci di brocca del cero di San Giorgio, con i votanti che dovranno presentarsi presso la taverna di via Cristini per fare la propria scelta. Orario leggermente dilazionato, invece, per quanto riguarda il cero di Sant’Antonio, le cui votazioni per scegliere il capodieci partiranno alle ore 16 presso la taverna di via Fabiani. I due candidati sono Mattia Martinelli e Andrea Pellegrini della manicchia "interna", che hanno ufficializzato le rispettive candidature lo scorso 13 dicembre.

