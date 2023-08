Festa de L’Unità a Terni: Primo Evento al Nuovo “Cardeto”

È la Festa de l’Unità, organizzata dal Partito democratico, il primo evento pubblico ospitato nel nuovo Parco di Cardeto, riaperto e inaugurato dalla passata amministrazione comunale di centrodestra, dopo una chiusura di quasi dieci anni, come uno degli ultimi atti del precedente mandato amministrativo. Torna a Terni quindi, nel nuovo “Cardeto“, dal 29 agosto al 3 settembre, la Festa de l’Unità organizzata dal Pd comunale e dalla Federazione provinciale del partito. La manifestazione sarà presentata sabato alle 10 nella sede del Pd in via Mazzini. "Lavoro, sanità e salute, ambiente, diritti e scuola, piano casa, diseguaglianze e Pnrr – scrive in un post il Partito democratico Comunale –; sei giorni di dibattiti, approfondimenti, importanti ospiti, musica e street food". Insomma il Parco di Cardeto ricomincia dal ritorno della Festa de l’Unità.