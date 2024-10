Fere, opzione in più a centrocampo. Torna a disposizione Dimo Krastev

Torna a disposizione Dimo Krastev ed è una preziosa opzione anche per la linea mediana. Il classe 2003 di proprietà della Fiorentina è un difensore centrale, ma a inizio carriera, come spiegato anche da mister Ignazio Abate, è stato un centrocampista. Ha saltato per problemi muscolari le sfide con Legnago Salus e Arezzo, in questa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo con buona intensità e le sue caratteristiche tecnico-strutturali, seppure differenti rispetto a quelle degli indisponibili Aloi e Damiani, sembrano consentirgli di agire in una mediana a due al fianco di de Boer, o magari in una linea a tre qualora il tecnico optasse per un cambio modulo dall’inizio. Dunque, per la gara di domani con il Campobasso al “Liberati“ (ore 20.30), Krastev appare in ballottaggio con Corradini che non è al meglio e nelle ultime due partite ha stretto i denti per scendere in campo in seguito all’emergenza. Non sono attese particolari novità negli altri reparti rispetto all’attuale undici standard, ovvero quello schierato ad Arezzo. Ne sapremo di più questa mattina da Abate che sarà in conferenza stampa (ore 12.45) e diramerà la lista dei convocati dopo la seduta di rifinitura che si svolgerà a porte chiuse.

IL CAMPOBASSO Il tecnico Piero Braglia ha parlato in conferenza pre-gara: "A Terni – ha detto tra l’altro – ci aspetta una squadra di valore. Ho visto i primi trenta minuti che hanno disputato ad Arezzo e meritano soltanto applausi. Faccio i complimenti ad Abate. Non credevo riuscisse a fare così bene da subito. Questa partita ci farà capire di che pasta siamo fatti e sono curioso di vedere come ci comporteremo contro una squadra di questo livello". Il neopromosso team molisano ha avuto un inizio in salita, poi si è rilanciato con tre risultati utili ed è reduce da due vittorie consecutive. A livello tattico, Braglia propone il 3-5-2 o una sorta di 3-4-3 come la scorsa settimana a Pontedera. In ogni caso, nelle ultime gare ha schierato in avanti tre pedine con spiccate caratteristiche offensive, ma non è detto che tale opzione possa essere confermata al “Liberati“ dove, al di là del modulo, potrebbe optare per un elemento in più a supporto delle fasi di ripiego e copertura.

CAMPIONATO PRIMAVERA 2 Sconfitta di misura per la Ternana sul campo del Frosinone nella 4a giornata. Il gol decisivo realizzato da Cichero è arrivato al 35’ del primo tempo. In classifica i rossoverdi di Stefano Morrone restano dunque nel gruppone a quota 4. Il team di Leandro Greco, ancora imbattuto, è da solo in vetta.

Augusto Austeri