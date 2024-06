Fere, Diego Foresti nuovo direttore generale

Diego Foresti assume ufficialmente l’incarico di direttore generale della società rossoverde. E oggi si conosceranno la composizione dei gironi della Serie C. L’accordo di Foresti con la Ternana prevede scadenza 30 giugno 2026. Ieri la firma a Terni nella sede di Via della Bardesca, dove Foresti ha avuto l’incontro decisivo con il presidente Nicola Guida con cui era da una settimana in costante contatto. L’ex diggì del Catanzaro ha anche incontrato le altre due fondamentali figure dell’organigramma rossoverde, ovvero il direttore operativo-gestionale Giuseppe D’Aniello e il diesse Stefano Capozucca. Si è dunque trattato di una giornata di assoluta importanza in ottica programmazione, in vista di una stagione da cui la tifoseria attende un pronto riscatto. Nell’organigramma, Foresti acquisisce l’incarico che era ricoperto da Antonio Scaramuzzino. Il nuovo diggì rossoverde, bergamasco, 53 anni, imprenditore di famiglia, in campo sportivo ha iniziato nell’Alzano Virescit da vicepresidente, è poi stato al Monza per cinque anni come team manager, a seguire ha svolto il ruolo di consulente di mercato a livello internazionale, soprattutto in Partizan e Stella Rossa. Nel 2016/2017, da direttore generale del Como, ha compattato più volte ambiente e squadra (che conquistò i playoff) nonostante le gravi problematiche societarie che poi portarono il club all’esclusione dal successivo campionato. Successivamente Foresti è passato alla Viterbese dove è rimasto per tre anni, occupandosi anche di infrastrutture e rapporti con le istituzioni. Poi, è arrivata l’avventura quadriennale a Catanzaro, con la promozione in Serie B e la semifinale playoff di un mese fa. Vedremo se, come sembra, l’arrivo di Foresti va ad anticipare l’ingresso di nuovi soci soprattutto interessati al progetto stadio-clinica.

Intanto, il Consiglio federale ha annunciato che in seguito all’esclusione dell’Ancona sarà il Milan U23 la 60esima società a disputare la serie C 2024/2025. Oggi alle 11 è in programma il consiglio direttivo della Lega Pro che determinerà la composizione dei gironi. Sarà il sorteggio a stabilire la collocazione (ovviamente in gironi diversi) del Milan U23, della Juve Next Gen e dell’Atalanta U23. Per quanto riguarda il mercato, uno dei nodi più rilevanti da risolvere per il diesse Stefano Capozucca è la cessione di Niccolò Corrado e a breve potrebbero esserci novità decisive. Resta in vantaggio il Brescia del presidente Cellino. Quest’ultimo (fonte tuttomercatoweb) sembra avere l’intenzione di concludere positivamente la trattativa per il difensore mancino (la base sarebbe intorno ai 400 mila euro). Ma va rilevato anche il forte interesse del Modena, club dove Corrado ha giocato in prestito nella seconda parte della stagione.