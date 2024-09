Fere, cessione a un passo. Tensione nella tifoseria

Ore decisive per la trattativa di cessione, mentre continua la protesta dei tifosi. Sembrano esserci buone notizie sul fronte dei versamenti Inps e Irpef che erano in scadenza lunedì scorso. Ieri a Roma c’è stato il previsto incontro, con esito positivo, tra il presidente rossoverde Nicola Guida per conto di Pharmaguida e Benedetto Mancini figura di riferimento della TimeNova Holding SA che sembra pronta ad acquisire la Ternana Calcio. Stamattina dovrebbe tenersi un nuovo summit in cui confermare anche la data del rogito notarile e del contestuale pagamento delle cifre concordate (alcune indiscrezioni indicano venerdì prossimo). Intanto è stato presentato in extremis e sembra per la totalità degli importi dovuti (anche con il probabile contributo di Mancini) il modello F24 relativo agli adempimenti Inps e Irpef per le mensilità di maggio e giugno 2024. Sarebbe dunque stata scongiurata la temuta penalizzazione in classifica di 1 o 2 punti. La piazza attende certezze in ogni senso e intanto sono apparsi in città altri striscioni di protesta da parte del tifo organizzato contro Guida, Mancini, senza risparmiare il sindaco Bandecchi ex proprietario della Ternana. Sul fronte societario, anche se manca l’ufficialità (dunque non se ne conoscono i motivi), è certo il sollevamento dall’incarico del direttore operativo gestionale Giuseppe D’Aniello. DAL CAMPO. In vista della trasferta di Pesaro, ieri allenamento a porte chiuse al "Liberati", oggi seduta all’antistadio (ore 11) con stessa modalità. Unico indisponibile Aloi. ARBITRO. E’ Roberto Lovison di Padova (5° anno nella Can di Serie C, 53 gare dirette). Assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Cristiano Pelosi di Ercolano, IV ufficiale Francesco Scarati di Termoli. GIUDICE SPORTIVO. Multa di 800 euro per la Ternana per due fumogeni lanciati dai tifosi durante la gara con il Pineto.

Augusto Austeri