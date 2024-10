Fere alla prova del Campobasso di Braglia. Mister Abate: "Ci sarà da correre tanto"

Le Fere vanno forte, ma all’autostima si affianca un’opportuna cautela. La gara con il Campobasso nasconde insidie. "In questi giorni – spiega Ignazio Abate – abbiamo caricato molto dal punto di vista fisico. Ed è stata un’altra settimana, ci hanno assicurato che sarà l’ultima, in cui si è parlato di questioni extracampo a cui va inevitabilmente qualche pensiero. Sono preoccupato perchè, dopo ottime sedute in cui i ragazzi hanno lavorato al massimo, la rifinitura non mi è piaciuta, ma non a livello tecnico-tattico. Non li ho visti con la testa giusta e non è da confondere con cose extracampo. Ci attende una squadra tosta che ha un allenatore molto esperto. Abbiamo bisogno dei tifosi. Per noi è una prova di maturità, per capire se possiamo ambire a un campionato importante. Non eravamo scappati di casa prima e non siamo fenomeni adesso. Gli altri allenatori dicono che siamo i favoriti perchè abbiamo una grande rosa, ma sapete da dove siamo partiti e quanta fatica abbiamo fatto". L’incontro del tecnico con il presidente Stefano D’Alessandro: "Ha già parlato due volte alla squadra, con molta chiarezza, dando tranquillità. Ci ha assicurato che non cambieranno più determinati equilibri. Ho anche sentito il direttore Foresti. L’ho ringraziato perchè mi ha fatto crescere e gli auguro il meglio. Nel calcio ci sono delle dinamiche. Noi dobbiamo pensare al campo e a non rovinare quanto abbiamo fatto di buono". L’emergenza in mediana (ancora out Aloi, oltre a Damiani). "Qualche giocatore dovrà sacrificarsi di più. Krastev può agire più da play che da mediano, ma era fermo da 20 giorni e deve alzare il livello della condizione fisica. Aloi sta recuperando e dopo la gara con l’Ascoli dovrebbe tornare in gruppo. Proviamo a far crescere chi ha avuto meno spazio, tutti insieme". L’esperto mister Braglia (che ha fatto i complimenti ad Abate) alla guida di una neopromossa. "Ringrazio Braglia per le parole su di me. L’ho sempre seguito e non lo scopro io. Ha fatto una carriera importante e non era scontato che una squadra neopromossa trovasse subito la quadratura. Sarà una gara difficile. Dovremo correre tanto ", conclude Abate.

Stadio "Libero Liberati" ore 20.30.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Corradini, de Boer; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate.

CAMPOBASSO (3-4-3): Forte F.; Bosisio, Benassai, Calabrese; Morelli, D’Angelo, Pellitteri; Pierno; Forte R., Di Nardo, Di Stefano. All.: Braglia.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

Augusto Austeri