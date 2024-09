Ferdinandi, squadra completa. Assegnate tutte le deleghe. C’è la lotta alla discriminazione

La sindaca Vittoria Ferdinandi ha assegnato altre deleghe "in linea con l’impegno assunto per una città più equa, sicura e inclusiva". Le deleghe vanno a coprire diversi ambiti tra i quali la promozione di una cultura per la pace, il contrasto alle discriminazioni, le politiche giovanili e il lavoro, la sicurezza e il benessere psicologico. Al consigliere Federico De Salvo (lista civica Anima Perugia), il compito di coadiuvare la sindaca nello studio e approfondimento delle tematiche relative al benessere psicologico, delle problematiche ad esso collegate, nonché nelle relazioni con i soggetti operanti in tale ambito per la sua tutela e la ricerca di possibili soluzioni. Delega alla non violenza, al dialogo interreligioso e culturale alla consigliera Lucia Maddoli (Orchestra per la Vittoria). La consigliera comunale avrà il compito di coadiuvare la sindaca per la promozione di questi argomenti.

Al consigliere Lorenzo Ermenegildi Zurlo (capogruppo del Partito democratico) tenuto conto dell’interesse della sindaca e dell’assessora Costanza Spera nel porre in essere azioni di contrasto alle discriminazioni, viene assegnata la delega per lo studio e l’approfondimento del complesso delle tematiche connesse alle politiche antidiscriminatorie ed Lgbtqia. A Lorenzo Falistocco (Alleanza Verdi Sinistra) la delega e il compito di coadiuvare la prima cittadina nello studio e nell’approfondimento delle problematiche connesse alle politiche giovanili e al lavoro, nonché nelle relazioni con le associazioni del mondo giovanile presenti sul territorio. L’altra delega è per Antonio Donato (Cinquestelle) a cui è già stata assegnata quella sulla sicurezza e allo studio delle problematiche collegate alle politiche di prevenzione del disordine sociale e del degrado.