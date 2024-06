Ferdinandi in stile Champions. Giro della città col bus scoperto

PERUGIA – "Nella nostra campagna elettorale abbiamo percorso la città, quartiere per quartiere, strada per strada, andando incontro alle persone. Con questo stesso spirito vogliamo chiuderla: giovedì 20 (domani, ndr) e venerdì 21 giugno attraverseremo tutto il Comune, in un viaggio di 13 tappe a bordo di un autobus a due piani scoperto, per condividere politica, gioia, cultura e musica con tutte le perugine e tutti i perugini". Così Vittoria Ferdinandi annuncia la chiusura della sua campagna elettorale. "Lo scorso 7 giugno abbiamo chiesto alla città di riunirsi nella piazza più significativa di Perugia e la risposta è stata incredibile – continua la nota – ora saremo noi, ancora una volta, a muoverci verso le persone". La partenza è prevista domani alle 16 da Resina, da qui “l’autobus della Vittoria” raggiungerà Casa del Diavolo, Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Ponte Valleceppi, Sant’Egidio e farà capolinea a Ponte San Giovanni, in piazza Bellini, dove si terrà il concerto degli 88 Folli e a seguire Italia-Spagna. Venerdì 21 alle ore 16 il tour ripartirà da San Martino in Campo in direzione di Castel del Piano, San Sisto, Pian di Massiano, Madonna Alta, San Marco, Elce per arrivare ai giardini del Frontone.