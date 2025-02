Feliziani e Masciotti cambiano “strada“

Dopo due campagne elettorali, la coalizione del “Patto avanti“, o “progressista“ come si è fatta chiamare a Foligno, vive alcuni scossoni. Il primo è il forfait di Tommaso Feliziani, giovane promessa della politica folignate che, primo degli eletti di Foligno Domani (lista civica a sostegno del candidato sindaco Mauro Masciotti) si è iscritto al Partito democratico, entrando anche nel relativo gruppo consiliare. La comunicazione è arrivata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, dove Masciotti e Feliziani erano ancora seduti uno accanto all’altro. E Masciotti non ha esitato a togliersi qualche sassolino: "Umanamente non posso che esprimere profondo dispiacere e preoccupazione politica. Da ex candidato sindaco per quanto queste azioni siano consentite, mi sento di scusarmi con gli elettori. Credo che sia arrivato il momento, per me, di raddoppiare il mio impegno personale per il cambiamento politico".

E l’impegno di Masciotti è raddoppiato proprio ieri. Bagno di folla per il lancio della sua nuova creatura politica: Città europa. "Crediamo nella politica dei ponti", ha detto Masciotti lanciando il manifesto della sua nuova creatura. Formazione che punta a rispondere a tre sfide: etica, culturale e politica perché la politica "deve tornare ad essere uno strumento di rappresentanza e trasformazione reale. Quali modelli, quali valori, quali interessi si intende privilegiare attraverso l’azione politica?".

Intanto, venerdì a Sant’Eraclio, la prima iniziativa del Psi folignate con il professor Luca Castelli, sul tema dell’autonomia differenziata.