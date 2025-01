Federico . Cherubini “ad“ del Parma

FOLIGNO Archiviata la lunga parentesi come dirigente prima e come ds poi della Juve, il folignate Federico Cherubini ritorna alla ribalta del calcio nazionale. Da lunedì Cherubini assumerà l’incarico di amministratore delegato del Parma Calcio. La voce di questo nuovo incarico di prestigio di Cherubini ai vertici del Parma era cominciata a circolare dopo l’uscita di scena dalla Juventus. Voci che nelle ultime ore hanno trovato riscontro. Il Parma, oltre all’impegno amministrativo, si aspetta da Cherubini di scoprire gli stessi giovani talenti corteggiati e portati alla Juve, molti dei quali approdati in prima squadra. Dopo aver chiuso l’attività calcistica con il Foligno nel ruolo di capitano, la capacità gestionale di Cherubini non era passata inosservata per Giuseppe Marotta allora ds della Samp. Fu proprio Marotta, passato nei piani alti della Juve, a portare Cherubini nel club bianconero. C.Lu.