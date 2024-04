Febbre Dengue di ritorno dal Brasile. Scatta la disinfestazione in due vie

Caso di febbre Dengue notificato all’Usl 2 dall’azienda ospedaliera di Terni. Riguarda una persona residente a Terni e tornata da un viaggio in Brasile. Seguendo le direttive del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi, l’Usl "ha proposto al sindaco - spiega l’azienda sanitaria - una disinfestazione straordinaria anti-zanzara allo scopo di prevenire potenziali contagi secondari veicolati dalla zanzara tigre". La cittadinanza è stata poi invitata a rimuovere tutti i contenitori di acqua scoperta dai cortili e dai giardini e a collocare prodotti larvicidi nelle caditoie degli ambiti privati. La direzione ambiente del Comune di Terni, ricevuta la comunicazione del caso, ha reso noto che alle 23 circa di ieri e’ scattata una disinfestazione da zanzare con nebulizzatore nelle vie e nelle zone adiacenti strada San Martino e via Aurelio Saffi. Il Comune ha anche evidenziato le regole da seguire durante la disinfestazione e nelle due ore successive. "non devono essere mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all’esterno delle abitazioni - si legge sul sito on line di Palazzo Spada –; porte e finestre di appartamenti/locali devono essere tenute chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno 30 minuti dalla fine delle operazioni; deve essere sospeso l’uso di impianti di ricambio di aria; gli animali domestici e da cortile dovranno essere detenuti all’interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo; si dovrà provvedere ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali; si dovrà provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio". "Si dovrà provvedere - si legge ancora – a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci, oppure a svuotarle momentaneamente mettendo al riparo gli stessi pesci; è necessario coprire con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all’esterno o lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili; si dovrà provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e a lavarli accuratamente prima del loro consumo; deve essere consentito l’accesso all’interno delle corti private a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di disinfestazione".