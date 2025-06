FdI e Pd mettono ko il presidente

TERNI I consiglieri di FdI votano con quelli del Pd e viene respinta la proposta del presidente della Provincia (foto), Stefano Bandecchi, di assumere un direttore generale e un capo-gabinetto. "In Consiglio provinciale è stata discussa e respinta la proposta avanzata dal presidente Stefano Bandecchi, che prevedeva l’assunzione di un direttore generale e di un capo di gabinetto – così Marco Bruni, capogruppo in Provincia di FdI, il consigliere Davide Melone e il coordinatore provinciale Alberto Rini – Fratelli d’Italia, sin dalle commissioni preliminari, aveva espresso la propria netta contrarietà a questa iniziativa, giudicandola inopportuna da un punto di vista organizzativo ed economico. Organizzativo in particolare perché come già evidenziato in Commissione prima e Consiglio poi, con la Giunta Pernazza si è dato il via ad un rinnovamento del personale con nuove assunzioni, percorso da proseguire e consolidare e soprattutto organizzare il personale a disposizione in modo efficace ed efficiente. Alla posizione di FdI si sono uniti il Pd e la consigliera Cinzia Fabrizi, che in aula hanno motivato il voto contrario evidenziando l’aumento di spesa a carico delle casse provinciali, ritenuto ingiustificato, anche alla luce delle competenze già presenti all’interno della struttura amministrativa attuale. La variazione di bilancio proposta per coprire queste assunzioni è stata quindi bocciata con sei voti contrari e cinque favorevoli". "Il presidente Bandecchi, visibilmente contrariato dall’esito della votazione – continua FdI – ha dichiarato a fine seduta che, pur di procedere con la nomina delle due figure da lui ritenute fondamentali, sarebbe disposto a effettuare una donazione personale di 200mila euro alla Provincia, ennesima boutade del residente che pensa che tutto sia acquistabile attingendo al suo portafogli".