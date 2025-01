FdI avanti con Leonelli: "Adesso andiamo a riprenderci il municipio"

ASSISI – Fratelli d’Italia al lavoro per Assisi con il congresso comunale. L’assemblea dei tesserati del partito ha eletto Michele Leonelli segretario e coordinatore del circolo di Assisi. Per lui si tratta di una riconferma, dopo la prima nomina del 2022. Il segretario ha illustrato il cammino percorso in questi ultimi tre anni e ha invitato i militanti e tutti i presenti a lavorare per chiudere al più presto "la fallimentare gestione della sinistra che, per otto anni, non è stata capace di amministrare la città, peggiorando la situazione di cittadini e attività economiche".

In particolare si è dato risalto alle imminenti elezioni comunali, con la campagna elettorale per la scelta del nuovo sindaco che è già in corso. I dirigenti di FdI hanno ribadito la necessità di stringere al più presto un accordo con le altre forze del centrodestra e con tutte le liste civiche che "intenderanno riportare il buon governo nella Città Serafica".