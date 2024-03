Favole, eroi e fantasia: un pomeriggio a misura di bambino

Fantasia e colori nei teatri umbri con le stagioni di teatro ragazzi che questo pomeriggio mettono in scena davvero tanti spettacoli in tutta la regione. Due sono le proposte a Perugia: al Teatro di Figura la seguitissima stagione organizzata dal Tieffeu prosegue oggi alle 17.30 con “I lupi sono cattivi....solo nelle favole”, spettacolo d’attore, pupazzi e burattini, con Oberdan Cesanelli (suo anche il testo), Stefano Leva, Lorenzo Palmieri, e i pupazzi di Sollange Ramirez. ll lupo cattivo è un personaggio ricorrente nella narrativa popolare e incarna il ruolo del cattivo e qui sarà il pubblico dei bambini a decidere se condannare o no il pericoloso criminale.

Al Teatro Brecht di San Sisto alle 17 va in scena “Abbracci“, testo e regia di Angelo Facchetti con Stefania Caldognetto e Massimo Politi: due attori-Panda davanti a una scenografia fatta di bambù per una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio.

La stagione è organizzata da Fontemaggiore che sempre oggi alle 17 mette in scena altri due spettacoli: all’Auditorium San Domenico di Foligno c’è “Il magico Oscar“ (nella foto), spettacolo di arte varia adatto a tutte le età, con i bambini che saranno immersi in una dimensione di emozione, divertimento e sogno tra teatro, illusionismo, magia, mimo, sand art, ombre cinesi per la regia di Oscar Strizzi. E al Secci di Terni c’è “Ulisse e la luna, produzione Fontemaggiore per la regia di Giuseppe di Bello, con Enrico de Meo e Valentina Renzulli: il viaggio di un bambino che riesce a trovare dentro di sé il coraggio per uscire dal suo seminterrato interiore e attraversare il palazzo che, in fin dei conti, è come la vita.

Torna la rassegna “Fate - Famiglia a Teatro“ di Microteatro: alle 17.30, al Teatro La Piazzetta di Magione va in scena “Ritorno ad Itaca“ scritto e interpretato da Lina della Rocca e Antonella De Francesco, con le figure animate di Gemma Marotta. Liberamente ispirato all’Odissea, lo spettacolo è un intreccio di musiche, racconti animati e giochi di ombre proiettate per narrare la celebre storia di Ulisse.