“Vorrei fosse uno dei tuoi scherzi”. Fausto Ceccarelli morto folgorato a caccia, il dolore di amici e parenti

Amelia (Terni), 16 settembre 2024 – Lo conoscevano in tanti. E gli amici lo descrivono come un uomo “dal sorriso contagioso, che amava scherzare e che riusciva a strappare un sorriso anche nei momenti più bui. Per questo vorrei fosse uno dei tuoi tanti scherzi”, si legge in un commento sui social. E’ grande il dolore ad Amelia, ma non solo, per la morte di Fausto Ceccarelli, deceduto a 47 anni durante una battuta di caccia finita in tragedia.

L’uomo era a caccia di uccelli selvatici in un campo nei dintorni di Cetona, in provincia di Siena, quando la pertica che stava utilizzando per richiamare i volatili è andata a urtare un cavo dell’alta tensione. Per Fausto Ceccarelli non c’è stato nulla da fare. E’ morto folgorato sul colpo. Con lui un compagno di caccia che è rimasto ferito fortunatamente non in gravi condizioni. E’ successo nella mattina di lunedì 16 settembre.

Fausto Ceccarelli

La notizia si è diffusa subito in tutta Amelia e non solo. E sui social sono stati pubblicati tanti messaggi da parte di parenti e amici che non riescono a credere a quanto accaduto: "Oggi mi hai lasciato senza parole. Quelle notizie che non vuoi e non si devono mai ricevere. Più ci penso più non posso crederci. Solo tanto dolore, un dolore immenso”. E ancora: “Ci sono persone che frequenti assiduamente per un periodo della tua vita, più o meno breve, che magari non senti più da qualche anno. Ma che ogni volta che ripensi a quella persona, non possono che passarti davanti agli occhi le immagini dei momenti passati insieme, le risate, i rimproveri. Fausto Faustì, ti ricorderò sempre con tanto affetto”.