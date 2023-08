Far west-Bandecchi in aula La Procura valuta il caos Il sindaco: "Lo rifarei"

TERNI

Non si scusa e non si pente, il sindaco Stefano Bandecchi. "Mi devo pentire di aver vinto le eleziohni e che il mio partito continui a trovare consensi? Non mi pento", dichiara in un video social. "Lo rifarei e con più violenza, perché non basta", aggiunge. Intanto è al vaglio della Procura quanto successo lunedì in Consiglio comunale, con Bandecchi che si è scagliato contro il capogruppo di FdI, Marco Cecconi, venendo bloccato dalla polizia municipale. E’ stato informato il magistrato di turno, riporta l’Ansa, dopo che Cecconi e l’altro consigliere di FdI, Orlando Masselli, coinvolto nell’alterco hanno segnalato quanto successo ai carabinieri. L’Arma ha quindi trasmesso gli atti in Procura. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini della seduta consiliare. Tra gli elementi da valutare ci sarebbe anche la reazione del sindaco all’intervento di tre agenti della polizia locale, presenti come prassi al Consiglio. Durante il dibattito c’era stato stato uno scambio di battute dai toni sempre più polemici tra Bandecchi e Masselli, assessore nella precedente Giunta e sconfitto nel ballottaggio per la guida di Palazzo Spada. "Continui a ridere se no le volano via tutti i denti dalla bocca" è stata la frase del sindaco rivolta al consigliere di FdI dopo la quale è intervenuto Cecconi verso cui si è poi scagliato Bandecchi, fermato dal vicesindaco e dalla polizia locale. Dopo il Consiglio le minoranze si sono recate dal prefetto, gli esponenti di FdI anche dai carabinieri, per segnalare quanto successo.

Ste.Cin.