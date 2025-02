Fantasia e divertimento con il teatro per ragazzi

Tris di appuntamenti per bambini e famiglie con il teatro di figura. Due gli spettacoli in programma a Perugia. Alle 17 al Brecht di San Sisto penultimo appuntamento della stagione “Uno spettacolo di famiglia“ curata da Fontemaggiore con “Federico e Wanda” di Compagnia della Rancia. In un susseguirsi di canzoni, prove di recitazione, danze, giochi di magia e animazioni si snoda un musical pieno di trovate e di emozioni che incanterà piccoli e grandi e insegnerà che, in fondo, l’amore non ha età. con Lorenzo Filoni, Nazareno Paparoni, Emma Ray Rieti. Ingresso unico a 7.50 euro, biglietti disponibili su www.anyticket.it.

Prosegue anche la stagione per ragazzi del Tieffeu: alle 17.30 al Teatro di figura di via del Castellano è di scena “Trame su misura, capretta Giulietta e lupo Romeo – casa di paglia, casa di legno e casa di mattoni” a cura di Giallomare minimal teatro: uno spettacolo di attore e immagini dal vivo di e con Renzo Boldrini che riscrive in chiave contemporanea famose fiabe, utilizzando un originale stile scenico che mixa lettura ad alta voce, narrazione, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti. Prenotarsi allo 075.5725845

Infine al Teatro La Piazzetta di Magione, per la stagione ragazzi di Micro Teatro, alle 17 c’è “La battaglia dei calzini“ della Cooperativa Prometeo con Silvia Dezulian. Per l’occasione il teatro si modifica: scompare la platea e gli spettatori si siedono a terra per vivere, insieme alla danzatrice, la battaglia tra calzini spaiati e calzini accoppiati. Prenotazione whatsapp al 3761636555.