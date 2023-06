Fango e detriti sui binari Stop ai treni e disagi

Da una strada sovrastante la ferrovia si sono staccati i detriti fangosi finiti sui binari lungo il tratto tra Terni e Giuncano, costringendo Trenitalia a interrompere la circolazione dei treni, sostituiti da autobus tra Terni e Spoleto. E’ una delle conseguenze dell’ennesimo temporale che si abbattuto nel primo pomeriggio di ieri sul territorio ternano per poi interessare anche quello spoletino.

Il fango avrebbe invaso la strada a ridosso dei binari finendo poi in parte su di essi. Il tratto interessato si trova lungo la linea Roma-Ancona. Sul posto sono intervenute le squadre dei tecnici di Rete ferroviaria italiana per verificare la situazione e ripristinare al più presto la circolazione, con treni regionali e Intercity interessati da possibili ritardi. L’attivazione del servizio di autobus ha consentito comunque ai passeggeri di proseguire il viaggio. I vigili del fuoco del comando di Terni sono intanto intervenuti nella zona di Rocca San Zenone dove erano state segnalate difficoltà alla circolazione a causa di strade invase dal fango: i vigili non hanno comunque riscontrato emergenze. E domani sulla strada statale 79 "Ternana", all’altezza di Piediluco, sono previsti interventi di ripristino "per l’abbassamento del piano viabile – spiega l’Anas –, verificatosi a causa delle forti piogge che hanno interessato la zona". Il tratto, in cui è stata collocata apposita segnaletica, rimane comunque transitabile in entrambe le direzioni.

Ste.Cin.