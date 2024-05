Famiglia e genitorialità. Se ne parla all’oratorio

GUALDO TADINO - Si parla di famiglia, genitorialità, preadolescenza e di accoglienza nell’incontro di stasera, alle 20,45, nella sala del P-Tree dell’oratorio salesiano. L’appuntamento, il secondo della serie organizzato dalle "Famiglie per l’accoglienza" ed il "Centro culturale" di Milano, in collaborazione con il progetto "Meet" dell’associazione "Educare alla vita buona" e sostenuto dalla Fondazione Perugia, è guidato in videoconferenza da Mariolina Ceriotti Migliarese sul tema "Attori di un inizio o spettatori di un declino? Famiglia, matrimonio, autorelazione". "Famiglie per l’accoglienza" è una rete di famiglie che si accompagnano nell’esperienza dell’accoglienza, nella adozione, affido, ospitalità, nella cura di anziani e disabili considerati come un bene per la persona e per la società intera. Nata nel 1982 a Milano, l’associazione oggi conta 2.800 soci in Italia ed ha sede in diversi paesi del mondo; è attiva anche in Umbria con iniziative a sostegno della famiglia e della cultura dell’accoglienza. Per chiedere informazioni si può contattare la responsabile umbra, la signora gualdese Marinella Gentilucci anche telefonicamente al numero 392.1354874.