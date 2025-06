Falsi postini derubano anziani soli. Denuncia social: "Fate attenzione"

Negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi di furto ai danni di persone anziane sole, con un nuovo stratagemma usato da ladri travestiti da postini. A lanciare in un post l’ennesimo allarme sul fronte della sicurezza è Sailpost Terni, ufficio postale privato, sulla propria pagina Facebook.

"I malviventi agiscono in gruppo o a coppie – si legge ancora –: uno suona al citofono fingendosi un postino e dice che c’è da firmare una raccomandata urgente. L’anziano/a, colto di sorpresa, esce di fretta lasciando spesso la porta socchiusa o completamente aperta. Nel frattempo, i complici, nascosti nelle scale, entrano in casa e rubano tutto ciò che trovano. Il finto postino – denuncia ancora Sailpost – prende tempo con frasi come “non trovo la lettera” o “c’è stato un errore”. Quando il furto è compiuto, anche lui si allontana con una scusa. La vittima, ignara, attende e solo risalendo in casa scopre il furto".

L’ufficio postale privato dà anche dei consigli "per non cadere nella trappola". Tra questi: "Uscire di casa solo dopo aver chiuso con tutte le mandate. Verificare divisa e tesserino identificativo del postino. Tutti gli operatori di Sailpost sono sempre riconoscibili: indossano divise gialle con i loghi e hanno tesserino identificativi visibile. Segnalare subito presenze sospette al 112 (numero unico di emergenza)". E soprattutto, conclude Sailpost, "in caso di dubbio non aprire, chiama un familiare e le forze dell’ordine".