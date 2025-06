Scippatrice in azione a Barbarasco. Abbraccia anziana e le ruba i gioielli

Due scippi a danno di anziani in pieno giorno nella frazione di Barbarasco a Tresana. Uno andato a segno, l’altro sventato. Due episodi che contribuiscono ad aumentare sul territorio la preoccupazione per la sicurezza dei cittadini. Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno subito avviato le indagini per identificare i responsabili, aiutati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

I due episodi ieri verso mezzogiorno nei pressi di via Europa, dove alcuni testimoni raccontano di aver visto aggirarsi una jeep Renegade blu sospetta, dalla quale sarebbe scesa una donna robusta, sui trent’anni. La giovane si è avvicinata ad un’anziana che stava passando a piedi e, come fosse una vecchia conoscenza o una parente, l’ha abbracciata chiedendole se avesse da segnalarle qualche mansione da svolgere perché che stava cercando lavoro. Un contatto durato pochi attimi ma sufficienti alla giovane scippatrice per sfilare con destrezza alla malcapitata settantenne un braccialetto e una collana. Un gesto eseguito con tanta destrezza che la sfortunata pensionata si è accorta di essere stata derubata solo una volta arrivata a casa. Nel frattempo la scippatrice aveva già adocchiato un’altra potenziale vittima ma scelto la persona sbagliata.

L’anziana l’ha vista avvicinarsi, ha intuito il pericolo e con il bastone l’ha tenuta a distanza e costretta ad allontanarsi in fretta. "Sono stato avvertito dalla Polizia Municipale di quanto stava accadendo – racconta il sindaco di Tresana Matteo Mastrini – e ho contattato subito i carabinieri di Aulla indicando la direzione presa dall’auto dei malviventi. I militari sono intervenuti rapidamente e hanno ispezionato tutta la zona. Ho messo a loro disposizione le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza vicine ai luoghi degli scippi. Un particolare prezioso che potrebbe dare volto e nome ai malfattori che hanno agito in una maniera così subdola e spietata nei confronti di persone della nostra comunità".

Roberto Oligeri