“Facciamo cagnara“. Solidarietà in mostra a Ponte San Giovanni Oggi dalle 11.30 al Parco di via della Scuola di Ponte San Giovanni, "Facciamo Cagnara": mostra canina aperta a tutti gli amici a quattro zampe, per solidarietà e sensibilizzazione per malati di tumore. Obbligo: divertimento!