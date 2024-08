Fabrizio Moro, concerto a Corciano. Una vita intera in nome della musica

"Ho voglia di tornare sul palco e cantare live i miei brani di maggior successo, accompagnato dai musicisti con cui suono da vent’anni". Così Fabrizio Moro annuncia l’attesissimo concerto che venerdì 9 agosto lo porta per la prima volta a Corciano, nella tappa umbra del suo “Una vita intera Tour 2024”. organizzato da Suoni Controvento nell’ambito del Corciano Festival di cui rappresenta l’anteprima.

Moro si esibirà alle 21 nell’area verde Enzo Melani con un live che promette di essere un viaggio in musica ricco di emozioni e di energia da vivere sul palco, lì dove il cantautore trova la sua dimensione più pura. Ad accompagnarlo Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e Claudio Junior Bielli al pianoforte. Tra le canzoni che si potranno ascoltare c’è “Maledetta estate“. "Fa riferimento – racconta – a un amore liceale nato in estate e l’ho scritta nel monolocale in cui vivevo quando avevo 20 anni, mi sono trasferito momentaneamente per via di una ristrutturazione. Lì sono nate anche “Pensa”, “Eppure mi hai cambiato la vita”, “Libero” e tante altre". Successi molto amati dal pubblico che verranno proposti nelle due ore di concerto. "In scaletta – dice Moro – ho scelto di inserire anche brani che non facevo da tempo. Alcuni pezzi li proporrò in chiave acustica pianoforte chitarra e voce, non mi piace stravolgerli del tutto". Prevendite sui circuiti TicketOne e TicketItalia. Per il concerto il Comune di Corciano mette a disposizione del pubblico 4 navette, dagli impianti sportivi di Ellera fino all’area verde Melani, con servizio dalle 18 alle 20.30 (partenza ogni 20 minuti) e ritorno dalle 23.30 alle 01.30.

Nell’attesa “Suoni Controvento“ mette in scena tanti appuntamenti. Oggi alle 18 a Fossato di Vico c’è “Roompicapo – Delitto nel borgo”, spettacolo-gioco interattivo (prenotazione al 392.5245864) e alle 19 al Tempietto a Campello sul Clitunno “Anima Latina“, concerto del Nubis Trio per finire alle 21 in piazza del Comune a Montefalco con Dario Bassolino, pianista, compositore esponente di spicco della scena musicale partenopea che presenta il nuovo l’album “Città Futura”. Domani alle 21 a Costa di Trex di Assisi Yeni Kara Güneş offre un viaggio fra Oriente e Occidente, fra le sonorità, tradizionali e d’avanguardia del Levante mediterraneo. Tutto a ingresso libero

Sofia Coletti