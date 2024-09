Fabio Melelli nella ’Commissione Cinema’ del Mic

Straordinario riconoscimento nazionale per il perugino Fabio Melelli (nella foto). Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli lo ha nominato tra i 15 esperti della Commissione Cinema, l’organismo del Mic per la valutazione dei progetti e per l’attribuzione dei contributi pubblici ’selettivi’ ai film. "Sono onorato di questo prestigioso incarico che cercherò di svolgere al meglio delle mie possibilità – commenta Melelli –. Sento la grande responsabilità che questo impegno comporta e lo affronterò nel modo più determinato".

La nuova Commissione è stata nominata martedì e rappresenta una consacrazione per Melelli, per la sua competenza indiscussa e il suo sapere nel campo della settima arte, testimoniato da tanti e apprezzati incarichi. Melelli è storico del cinema, critico e scrittore di libri, saggi, articoli, è docente universitario (ovviamente in campo cinematografico) all’Università per Stranieri e all’Accademia di Belle Arti, consulente ed esperto di settore, curatore di mostre. E’ anche un volto noto in tv, grazie alla presenza in “Cinematografo“ di Gigi Marzullo e in altre trasmissioni Rai.

La commissione è composta da 15 componenti, di cui sei donne: oltre a Melelli ci sono Valerio Caprara, Tiziana Carpinteri, Giacomo Ciammaglichella, Benedetta Cicogna, Pasqualino Damiani, Selma Jean Dell’Olio, Benedetta Fiorini, Massimo Galimberti, Giorgio Gandola, Mariarosa Cristina Beatrice Mancuso, Pier Luigi Manieri, Paolo Guido Carlo Mereghetti, Ginella Vocca, Stefano Zecchi. Gli esperti dureranno in carica due anni.