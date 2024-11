Fà la cosa giusta! La fiera virtuosa. Consumi sostenibili e dibattiti

Prosegue tra l’entusiasmo del pubblico e il pienone di presenze “Fa’ la cosa giusta“, la manifestazione etica e sostenibile in programma fino a oggi all’Umbriafiere di Bastia. Chi arriva con i bambini troverà un’intero spazio dedicato alla famiglia. Dunque riscopriamo la giostra a pedali, i giochi in legno e i lavori di falegnameria per i piccoli. Ed ancora, migliaia di kapla da costruire, tanti laboratori su natura, tecnologia, acqua, energia e ambiente; aree su logica e apprendimenti per un sano divertimento. E oggi è anche l’ultimo giorno di shopping sostenibile alla fiera del benessere. Nell’area commerciale il meglio della gastronomia e del cibo “buono“ delle diverse regioni italiane: abbigliamento, cosmesi, prodotti per l’igiene personale e per la cura del bambino. Arredamento, oggetti di design e soluzioni per l’ammodernamento di case e il risparmio energetico, giochi, didattica, prodotti editoriali e multimediali. Una giornata, quella conclusiva, che vede in programma incontri e convegni sulle diverse tematiche collegate ai temi della manifestazione. Alle 16.30, Chiara Coricelli, amministratrice di Pietro Coricelli Spa e Ada Stifani, chef con una stella Michelin, in una intervista doppia su donne e lavoro. Un racconto per mettere in luce i percorsi, la grande preparazione, le difficoltà e le traiettorie future di due “stelle“ dell’Umbria (coordina Noemi Campanella). Alle 15, “Donne reali corpi veri. Il diritto e il piacere di ogni donna di stare bene nel proprio corpo, al di là degli stereotipi“. A cura di Francesca Cortesi, psicoterapeuta, coordinatrice del Gruppo di lavoro per il contrasto alla violenza di genere dell’Ordine degli psicologi dell’Umbria.

Silvia Angelici