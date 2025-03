’Expo Casa’, è qui l’arte dell’abitare. Aperta la grande rassegna con 170 espositori da tutta Italia

Taglio del nastro, ieri mattina, per Expo Casa 2025, edizione numero 41, che, fin dalle prime ore ha registrato un’ottima affluenza di pubblico. Per una manifestazione che è punto di riferimento per il mondo dell’abitare e che fino al 9 marzo trasformerà Umbriafiere nel cuore pulsante dell’innovazione e del design per la casa, con oltre 170 espositori, provenienti da tutta Italia che presentano più di 5.000 soluzioni dedicate all’home living, offrendo ai visitatori un panorama completo sulle ultime tendenze del settore.

Hanno preso parte all’inaugurazione il presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni, l’assessore della Regione Umbria al PNRR, alle politiche agricole e agroalimentari, alla montagna e alle aree interne, ai parchi e ai laghi, al turismo e allo sport Simona Meloni, il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni, il presidente di Ance Umbria Albano Morelli e Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere.

"L’entusiasmo con cui Expo Casa ha preso il via è la dimostrazione di quanto questo evento sia atteso e amato da professionisti e visitatori – ha dichiarato Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria –. Ogni anno lavoriamo per offrire un’esperienza sempre più ricca, con espositori di qualità e un programma di eventi di alto livello. Il grande slancio di questa edizione è una conferma della vitalità del settore e della nostra fiera come punto di riferimento imprescindibile per tutto il centro-sud Italia". "Celebriamo le 41 edizioni di questa manifestazione che mette al centro l’abitare, nella sua dimensione complessiva – ha affermato l’assessore regionale Simona Meloni -. La casa è importante e dobbiamo creare le condizioni per cui sia modellata in simbiosi con il ‘Cuore verde d’Italia’: al centro mettiamo sostenibilità, rigenerazione e riqualificazione, condivisa con gli operatori del settore e gli operatori professionali. Oggi iniziano nove giorni di un appuntamento importantissimo per l’Umbria e per tutta Italia, dato che ci sono pochissimi eventi così qualificati nel territorio nazionale".