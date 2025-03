Expo Casa al gran finale: di scena il fotovoltaico

BASTIA UMBRA – La figura del geometra e le opportunità che tale figura offre e il fotovoltaico per tutti sono i temi che verranno dibattitti nel corso della giornata odierna di Expo Casa, a Umbriafiere, manifestazione che vive il fine settimana conclusivo per il quale si attende un un’ampia affluenza di visitatori da tutta l’Umbria e fuori regione. Rappresenta, infatti, l’unico grande evento del genere nel Centro Italia – organizzato da Epta Confcommercio Umbria – capace di attrarre sia professionisti che un vasto pubblico di privati.

Allo stesso tempo, tra gli stand è stato possibile incontrare tante giovani coppie che stanno progettando la loro prima casa, famiglie che vogliono migliorare il proprio comfort abitativo e persone che intendono ristrutturare la propria abitazione con soluzioni più efficienti e sostenibili. L’area espositiva infatti, con oltre 170 espositori da tutta Italia e più di 5000 proposte, garantisce una panoramica completa su tutti gli aspetti dell’abitare. Edilizia, risparmio energetico, soluzioni per il riscaldamento, arredo bagno, complementi d’arredo e design si intrecciano in un percorso pensato per offrire una visione a 360 gradi del settore.

Expo Casa non è solo un’occasione di scoperta, ma anche di approfondimento e confronto. Oggi l’area eventi (Padiglione 8, Corsia C) ospiterà due incontri di grande interesse. Alle ore 10 il convegno ‘Scuola e lavoro: la figura del geometra’. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, il talk ‘Fotovoltaico inCloud, il Fotovoltaico per tutti’, a cura di Green Energie, illustrerà come le nuove tecnologie stiano rendendo il fotovoltaico una soluzione accessibile e vantaggiosa per un numero sempre maggiore di utenti, con un focus sulle applicazioni domestiche e aziendali.