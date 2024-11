Ex studente fa il ricercatore negli Usa

GUBBIO Mattina sull’onda dei ricordi quella di ieri nell’aula magna della sede in via dell’Arboreto del Polo Liceale “G. Mazzatinti“, dove lo studente eugubino Andrea Berettoni, dottorando in ingegneria robotica all’Istituto Italiano di Tecnologia in Michigan, ha incontrato i liceali. L’obiettivo dell’incontro era quello di raccontare la sua esperienza, oltre ad illustrare agli studenti del triennio i progetti di Robotica di cui si occupa. Negli Stati Uniti, infatti, Berettoni spesso è invitato nelle scuole superiori per presentare i progetti portati avanti in ambito universitario e, poiché era rientrato qualche giorno a Gubbio, ha deciso di portare la propria storia, sicuramente affascinante, nelle aule cittadine dove lui stesso ha studiato. "Orgogliosi di vedere come i nostri studenti continuino a brillare e fare onore alla nostra scuola", scrive il Polo Liceale sulla propria pagina Facebook.