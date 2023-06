ex ’montana’ nell’abbandono

Muri che devono aver conosciuto l’intonaco e che adesso sono scrostati, una scala esterna erosa dalla ruggine, infissi rotti, finestre sfondate. Lo stato d’abbandono della sede della ex comunità montana dietro piazza Angelo da Orvieto è un brutto esempio di degrado che deturpa il centro storico e sul quale non si riesce a intervenire nonostante lo stato di fatiscenza si protragga ormai da una decina d’anni. L’immobile di proprietà regionale cade a pezzi e l’unica manutenzione che conosce è il taglio periodico dell’erba di fronte agli ingressi. Adesso una svolta potrebbe arrivare dalla possibile decisione di individuare l’edificio come destinatario dell’investimento da sei milioni di euro che l’Ater ha messo a disposizione del Comune per la realizzazione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.