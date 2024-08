Ex chiesa di S. Isidoro: arriva Biagini. La gioielleria pronta al trasloco

Forse è tra gli immobili commerciali più prestigiosi del centro. Parliamo degli spazi suddivisi tra l’ex chiesa di Sant’ Isidoro e lo stabile che prosegue lungo corso Vannucci. Una volta quei volumi ospitavano la Standa, poi fu la volta di Benetton. Ora c’è un marchio d’abbigliamento femminile. Ma ci rimarrà per poco. Perché si mormora di un grande trasloco. Sembra infatti che il palazzo sia destinato a diventare la sede della gioielleria Biagini, insegna storica dell’acropoli dal 1800. Un trasferimento “imposto“ dalla Rolex, che pretende dai rivenditori, location di particolare visibilità e prestigio. A tenere in mano le redini della trattativa c’è un noto immobiliarista perugino.

I vani in questione sono molto appetibili. Gli spazi, suddivisi in tre piani, non mancano. C’è anche una scala interna e un ascensore. Due gli ingressi, ripartiti tra piazza della Repubblica e il corso; tre le vetrine, di respiro e di grande passaggio, vista la posizione. Sembra cosa fatta. Manca solo la firma del contratto tra l’ente proprietario, l’Università degli Studi, e gli acquirenti. A quando la stipula? Forse a fine estate. Poi via ai lavori. Interventi importanti per mettere in sicurezza il negozio, blindare le pareti, le vetrate, gli ingressi, prevedere la zona dei caveau e delle casseforti.

Intanto, corso Vannucci si prepara ad accogliere un altro brand. Accanto alla profumeria Bottini, dove c’è stato un negozio di accessori, apre i battenti Imperial. Marchio d’abbigliamento low cost e di tendenza. A breve il taglio del nastro.

Silvia Angelici