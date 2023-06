Eventi live Venditti & De Gregori a Marsciano

Torna alle origini, “Musica per i borghi“ e riprende il suo format di festival itinerante nella Media Valle del Tevere. L’edizione numero 21, presentata ieri a Palazzo Donini, è pronta a infiammare l’estate umbra con il suo fiore all’occhiello: il grande concerto, in esclusiva regionale, di Antonello Venditti e Francesco De Gregori (foto sopra) che si esibiranno allo stadio comunale Ceccarini di Marsciano sabato 29 luglio alle 21 in una tappa del loro tour estivo.

I due cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana con le loro canzoni intramontabili sono le star indiscusse del cartellone 2023 e saliranno sul palco con una band che unisce i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini alla batteria, Danilo Cherni alle tastiere, Carlo Gaudiello al pianoforte, Primiano Di Biase all’hammond, Fabio Pignatelli al basso, Amedeo Bianchi al sax e Paolo Giovenchi, chitarre.

"C’è grande attesa per questa tappa – ha detto Valter Pescatori, direttore generale del festival – una delle poche a livello nazionale. Andiamo verso il sold out e le 4mila presenze, siamo molto emozionati per questo grande spettacolo". Il concerto (i pochi biglietti sono su TicketOne) rappresenta una delle serate più importanti della storia della manifestazione e sarà occasione per ricordare l’artista Antonio Folichetti, scomparso di recente e autore del logo della manifestazione.

Prima della super coppia, “Musica per i borghi“ proporrà dal 20 al 23 luglio quattro serate nelle frazioni di Marsciano. "Finalmente si torna nel territorio – dice il sindaco Francesca Mele –. L’emergenza covid aveva costretto il festival a un ridimensionamento e a concentrarsi solo a Marsciano. Adesso riprendiamo la tradizione dei concerti gratuiti, anche per ammirare le tante bellezze nei nostri borghi rurali".

Il Festival si apre giovedì 20 luglio a Migliano con il concerto di “Fuperi“, il trio di Michele Fumanti, Francesco Ricci e Andrea Pecci, tra cantautorato, swing e pop. Venerdì 21 maratona musicale a Spina: 20 il Nate Kantner Duo e la loro musica rock, blues e folk, un’ora dopo la world music dei “Musica muta“ di Rachele Fogu e Michele Rosati e alle 22.30 soul & pop con “Bit Live Music“, quartetto di Lucia Nuzzo, Andrea Valentini, Danilo Fiorucci e Nicola Polidori. Sabato 22 Marsciano ospita la Rassegna Bandistica proposta dalla storica Filarmonica cittadina “Francesco Maria Ferri“ con la banda di Gualdo Tadino diretta da Angelo Arnesano e la banda di Deruta, diretta da Michele Margaritelli. Alle 22.30 jazz, rock e R&B con Sarah Jane Morris e Matt Backer insieme a Custodie Cautelari. E domenica 23 a Villanova arriva lo swing dell’Antonio Ballarano Live Band.

