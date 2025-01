Eventi di Natale, lite sulla Befana: "Una pessima organizzazione"

"È impensabile che un evento di questa portata venga relegato a un palco improvvisato su un camioncino. Perugia, con la sua storia e la sua dignità, merita una cornice degna di un appuntamento così sentito dalla cittadinanza". E’ quanto sostiene il consigliere comunale di opposizione di Perugia Civica, Chiara Calzoni, in merito all’evento in piazza di lunedì dedicato alla Befana. Polemca che incendia il finale del periodo festivo. "Perugia merita rispetto – afferma Calzoni -, non solo per i suoi cittadini, ma anche per i tanti visitatori che partecipano a eventi come questo. Offrire un’organizzazione di basso livello non è solo un rischio, ma anche un danno per l’immagine della nostra città. Invito l’amministrazione comunale a fare una seria riflessione su quanto accaduto. Non si può gestire un evento pubblico senza un piano di sicurezza adeguato e senza la cura necessaria per garantire un’esperienza positiva e rispettosa della nostra città. I cittadini di Perugia meritano eventi ben organizzati, sicuri e all’altezza della nostra storia e della nostra bellezza".

E a stretto giro è arrivata la replica del Comune. "L’evento ha seguito lo stesso identico iter e format degli anni passati, incluso il palco realizzato sulla piattaforma del camion dei Vigili del Fuoco, sotto il quale, al tempo, ci risulta ballassero festosi gli ex assessori della giunta Romizi. È importante sottolineare che l’iniziativa è stata promossa e organizzata, come ogni anno, dal corpo dei Vigili del Fuoco di Perugia, che merita il nostro ringraziamento per la consueta generosità e professionalità. L’evento - continua Palazzo dei Priori – si è svolto sulla base di un piano di sicurezza redatto da un professionista esterno incaricato dall’ente. È davvero spiacevole constatare l’approssimazione nelle argomentazioni dell’opposizione, oltre a rilevare evidenti falsità che vanno a denigrare l’importante lavoro messo in campo".