Evade dai domiciliari per la pizza e dà in escandescenze nel locale: portato in carcere

Assisi, 16 aprile 2024 – Sarebbe evaso dagli arresti domiciliari per una pizza. E forse qualche birra di troppo visto che, secondo quanto riferito dalla Procura della Repubblica, nel locale dove si è recato ha iniziato a dare in escandescenze, visibilmente alterato dall’alcol. Arrivando ad aggredire chi aveva cercato di riportarlo alla calma e invitato a uscire. Per questo il giovane, un 34enne residente a Bastia Umbra, è stato arrestato.

Il gip ha ritenuto che la detenzione domiciliare, dalla quale risultava aver evaso, non era sufficiente a evitare che potessero verificarsi ancora episodi di questo tipo visto che "non ha ancora raggiunto un minimo di stabilità rispetto al percorso di disintossicazione dall’alcol che pure sembra aver intrapreso". Per questo, il giudice ha sostituito la misura precedente, con la custodia in carcere. Il giovane era stato arrestato e poi condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione nel dicembre del 2023 perché ritenuto responsabile di estorsione, furto, danneggiamento e indebito utilizzo di bancomat. Vittime i suoi familiari. In una circostanza, era stato ricostruito, aveva costretto i genitori e la nonna a consegnargli denaro, minacciandoli di botte. In quell’occasione, avrebbe sottratto il bancomat proprio della nonna per prelevare denaro e, in preda a una crisi, avrebbe danneggiato anche il portone del palazzo dove vive.

Lo scorso 7 aprile i carabinieri hanno constatato come si trovasse altrove rispetto al suo domicilio, in un orario in cui non gli era consentito, avendo questa possibilità dalle 10 alle 12. La nuova misura cautelare è stata notificata all’indagato direttamente in carcere dove già si trovava per l’evasione.