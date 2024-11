Eurochocolate, il seggio si trasferisce in viale Roma

In occasione delle elezioni regionali fissate per domenica 17 e lunedì 18 novembre, il seggio elettorale n. 1 – sala dei Notari di palazzo dei Priori - sarà spostato nella scuola media statale San Paolo di Perugia in viale Roma n. 15. Lo spostamento si rende necessario poiché nella stessa domenica si svolgerà nel centro storico una delle giornate di “Eurochocolate 2024”, evento che comporta un rilevante afflusso di persone nella città, tale da determinare notevoli difficoltà per gli elettori nell’accedere agilmente a palazzo dei Priori. L’amministrazione Comunale si scusa per il disagio che tale cambiamento potrà arrecare, nella convinzione che rappresenta una scelta obbligata per garantire a tutti la possibilità di esercitare senza disagi il diritto di voto. Dal prossimo appuntamento elettorale la sezione tornerà nella naturale sede della sala dei Notari di palazzo dei Priori.

Per ulteriori informazioni, l’Ufficio Elettorale è a disposizione nella sede di piazza Cecilia Coppoli n. 2 a Monteluce, o in posta elettronica: [email protected] e ai numeri telefonici 075 5773925 -3832 -3421- 3835 negli orari dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00, nonché il lunedì e mercoledì dalle 14.45 alle 17.00.