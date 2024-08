Eurochocolate è di nuovo un caso. Il Comune: "Salvare il Natale". Guarducci preferisce il no comment

Eurochocolate torna ad accendere gli animi. Le parole dell’altro ieri dell’assessore al Commercio, Andrea Stafisso e della sindaca, Vittoria Ferdinandi, hanno riacceso i riflettori sulla kermesse del cioccolato che torna a Perugia dopo tre anni di ‘esilio’ a Bastia. A sollevare il caso sono stati alcuni commercianti del centro storico, capitanati dal Consorzio in centro (del quale a onor del vero bisognerebbe comprendere quale e quanta rappresentatività abbia, ndr) che in questi giorni hanno sollevato la questione delle date. Quest’anno infatti Eugenio Guarducci ha scelto, in accordo con Regione e Comune, di posticipare l’evento dal 15 al 24 novembre. Data annunciata lo scorso marzo, in piena campagna elettorale, su cui nessuno ha sollevato il benché minimo dubbio. All’improvviso invece la questione diventa pubblica, con le parole l’altro ieri della diretta Instagram della Giunta. "La scelta di concludere Eurochocolate il 24 novembre – ha detto l’assessore Stafisso – ha una serie di ricadute dal punto di vista dell’ecosistema commerciale e urbano della nostra città che stiamo gestendo con interlocuzioni frequenti con il Consorzio dei commercianti la situazione per capire quali sono le esigenze". Il Nodo è proprio il Natale in Centro: montaggio, smontaggio e spazi ristretti potrebbero ostacolare lo shopping dei pergini. "L’amministrazione comunale precedente non si è preoccupata di affrontare questo tema che allarma fortemente i commercianti – ha aggiunto la sindaca -dato che nel Natale gli operatori investono energia e risorse. C’è una difficoltà di programmazione che non significa però demonizzare né Eurochocolate, né Eugenio Guarducci. Lavoreremo perché le due manifestazioni, non si ostacolino". Reazioni? Nessuna. Guarducci, interpellato da La Nazione, non ha commentato l’uscita inaspettata della Giunta. Ha ascoltato con attenzione e attende – a quanto pare – di essere convocato dall’assessore.

Un paio di considerazioni finali: Eurochocolate porterà migliaia di visitatori e al netto di qualche disagio, potrebbe essere una buona opportunità per lo shopping natalizio a vantaggio dei negozianti. Inoltre il Comune potrebbe cogliere l’occasione di scegliere l’organizzazione del Natale in Centro con un ‘avviso pubblico’: qualche idea originale, visti gli ultimi risultati, magari potrebbe uscir fuori...

Michele Nucci