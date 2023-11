Espulsi dalla Questura 136 irregolari dall’inizio dell’anno

TERNI Sono 136 gli stranieri irregolari espulsi dall’Italia dalla Questura di Terni dall’inizio dell’anno; gli ultimi quattro sono stati allontanati venerdì scorso. Si tratta di un c messicano di 25 anni, un peruviano di 26 e un cubano di 30, con precedenti reati per furto, fermati insieme in auto dai carabinieri di Orvieto durante i controlli per la segnalazione di un’auto sospetta. Il quarto è un nigeriano di 27 anni, fermato per un controllo dalla squadra volante e al quale è stato notificato il rifiuto del permesso di soggiorno a seguito della decisione della commissione per i richiedenti asilo. Dei 136 stranieri irregolari espulsi, 23 sono stati portati coattivamente in vari Cpr (Centro di permanenza e rimpatrio) d’Italia.