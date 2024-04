Esondazione, voucher per acquisti alimentari

BASTIA UMBRA – Sono stati erogati i voucher per acquisti alimentari destinati a coloro che hanno subito danni dall’esondazione del Tescio lo scorso giugno che danni e paura aveva seminato fra gli abitanti della zona colpita dal terribile evento. "I 61 beneficiari individuati e che hanno presentato richiesta sono già stati contattati nei giorni scorsi e sono stati già distribuiti tutti i voucher alle 61 famiglie per acquisti alimentari – spiega Daniela Brunelli, assessore municipale con delega alle politiche sociali -. Alcuni residenti delle vie investite dall’esondazione hanno espresso gradimento per questa attenzione da parte del Comune di Bastia Umbra e della Croce Rossa che, come Comune, intendiamo ringraziare per la disponibilità dimostrata". Con delibera del dicembre scorso, l’amministrazione municipale bastiola ha provveduto ad erogare, come Comune di Bastia Umbra, un contributo economico alla Croce rossa italiana-Comitato di Bastia Umbra ad integrazione della somma raccolta dalla serata di solidarietà del luglio 2023 (fondi raccolti ammontavano a circa 3.600 euro) per un importo di euro 8.565,00, così da mettere a disposizione la somma totale di euro 12.200 euro in favore dei residenti della zona dove è avvenuta l’esondazione. Con successiva determina la responsabile del settore servizi sociali, Giuseppa Anatra, ha provveduto ad assumere la spesa mentre nel mese di gennaio sono seguiti degli incontri con la Croce Rossa Comitato di Bastia Umbra per definire la migliore modalità di erogazione. La Cri ha proposto di erogare i contributi in due modalità, la prima il 50% su tutte le persone colpite e l’altro 50% diviso tra tutti i nuclei che hanno subito maggior danno.