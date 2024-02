Esodo dal centro storico

SPOLETO Tornano a riunirsi i soci del Comitato centro storico. L’incontro si è tenuto per fare il punto della situazione sulle diverse problematiche che riguardano chi risiede nella zona antica della città, anche in vista dell’estate, quando il centro è più frequentato anche di sera. La presidente Maria Elena Clemente ha esposto quali sono le finalità e gli obiettivi dell’Associazione, che possono essere riassunti in un unico concetto: "Avere a cuore il centro storico". "Il nostro intento – spiega Clemente - è contrastare l’esodo che si è verificato negli ultimi anni". Un esodo dovuto anche alla delocalizzazione dei servizi sempre più distanti dal centro. All’incontro era presente anche Giovanni Angelini Paroli, intervenuto come socio ma che non si è sottratto alle varie domande che gli sono state poste nella sua qualità di assessore con delega al centro storico.