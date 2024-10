"Esercizio in miglioramento e obiettivi qualificanti per l’Umbria"

PERUGIA – "Un Rendiconto con bilancio in equilibrio e sostanzialmente sano, con aspetti di miglioramento rispetto all’esercizio precedente ma che soprattutto ci ha consentito di raggiungere obiettivi qualificanti per l’Umbria": così la presidente della Regione, Donatella Tesei, intervenuta durante l’Udienza per il giudizio di parificazione.

"La Giunta ha preso atto della relazione della Corte, che pone fondamentali elementi per migliorare sempre la questione dell’attività amministrativa e finanziaria dell’ente regionale", ma ha anche sottolineato che "non va persa di vista la situazione generale e particolare, come ha ricordato anche il presidente Colosimo, che abbiamo dovuto affrontare in questi anni difficili dal Covid in poi".

"Nonostante tanti eventi straordinari e un clima generale di squilibrio che abbiamo avuto, il più forte dal dopoguerra, l’amministrazione regionale ha saputo fronteggiare tutto questo rafforzando l’attenzione rispetto agli effetti potenziali sul bilancio regionale" ha affermato Tesei.